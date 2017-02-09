Сборная России по хоккею обыграла финнов в первом матче Евротура

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Российские хоккеисты обыграли сборную Финляндии в первом матче Евротура. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе нашей команды отличились Алексей Кручинин и Анатолий Голышев.

Сборная России по хоккею со счетом 2:1 обыграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура. Об этом сообщает ТАСС. Матч проходил в Санкт-Петербурге.

В составе российской сборной шайбы забрасывали Алексей Кручинин (36 минута) и Анатолий Голышев (59 минута). У финнов отличился Олли Палола (41 минута).

Затем наша команда отправится в Швецию, где проходит основная часть Евротура. Следующим соперником сборной России станут шведы. Встреча пройдет 11 февраля.