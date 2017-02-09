Директор "Ленкома" прокомментировал инцидент с нарушением ПДД в Москве

Теги: театр интернет Происшествие москва

Директор "Ленкома" Марк Варшавер прокомментировал видеозапись, на которой видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором он находился, нарушает ПДД. По его словам, машина не находилась на тротуаре долгое время. Также он отметил, что не будет подавать в суд на молодого человека, который выложил в Сеть видеоролик инцидента.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг обвинения в свой адрес в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, автомобиль с номерами "АМР" подъехал к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, которые были изданы к юбилейному вечеру. "Затем вышел я и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17 - 18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать", - отметил он.

По его словам, он попросил подошедшего пропустить машину. "Я ему сказал: "Пожалуйста освободите дорогу". Молодой человек в ответ: "Нет, я буду снимать", - подчеркнул Варшавер.

Однако вместо этого юноша достал второй телефон и начал снимать двумя аппаратами. "Я ему сказал, что вероятно, ты больной мальчик, раз преграждаешь путь и не даешь возможности проехать", - добавил директор "Ленкома".

При этом, Варшавер отметил, что, его действия, возможно, не были критичными. "Если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину - это одно дело. А когда идет разгрузка, и человек выходит и садится, чтобы уехать - это другое", - сказал он.

Вместе с тем, он заявил, что молодой человек не имел права снимать ни его, ни машину с номерами "АМР", но добавил, что до суда дело не дойдет. "У меня много дел, ничего я подавать в суд не буду. На мне 400 работников театра, надо работой заниматься, помогать театру, а не заниматься кляузами", - сказал он.

Ранее стало известно, что московские полицейские проводят проверку по факту нарушения ПДД водителем автомобиля Toyota Land Cruiser с номерами серии "АМР". Автомобиль ездил по тротуарам улицы Малая Дмитровка в центре Москвы.