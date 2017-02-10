08:24, 10 февраля 2017

Спасатели помешали пьяной женщине перейти по льду Москву-реку

Теги:  Происшествие  москва  река

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась перейти по льду Москву-реку в районе Гончарной набережной. Предположительно, она находилась в нетрезвом состоянии.

Женщина пыталась перейти по льду Москву-реку, передает Life. Источники издания полагают, что она была в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел в районе Гончарной набережной. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб смогли вовремя воспрепятствовать намерениям москвички и спасти ее.

Читайте также:

Автомобиль скорой помощи сбил пациентку у подмосковной больницы

Директор "Ленкома" прокомментировал инцидент с нарушением ПДД в Москве

Полиция заинтересовалась ездой автомобиля с номерами "АМР" по тротуару

Другие новости

В других СМИ