Спасатели помешали пьяной женщине перейти по льду Москву-реку

Москва-река зимой, вид на Гончарную набережную и Большой Краснохолмский мост

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Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась перейти по льду Москву-реку в районе Гончарной набережной. Предположительно, она находилась в нетрезвом состоянии.