Спасатели помешали пьяной женщине перейти по льду Москву-реку
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Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась перейти по льду Москву-реку в районе Гончарной набережной. Предположительно, она находилась в нетрезвом состоянии.
Женщина пыталась перейти по льду Москву-реку, передает Life. Источники издания полагают, что она была в нетрезвом состоянии.
Инцидент произошел в районе Гончарной набережной. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб смогли вовремя воспрепятствовать намерениям москвички и спасти ее.
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