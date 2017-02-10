В Донецке прощаются с комбатом Гиви
Теги: Украина похороны донбасс
В Донецке в пятницу прощаются с убитым командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известным как "Гиви". Церемония пройдет в театре оперы и балета. Толстых погиб в среду в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.
В Донецке пройдут похороны комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного по позывному "Гиви". В оперативном командовании ДНР заявили, что у них нет сомнения в причастности украинских спецслужб к теракту. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Тем временем, подконтрольные Киеву силовики продолжают перебрасывать к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и танки. Усиление позиций замечено в районе Авдеевки и Дебальцево. Об этом заявили накануне власти самопровозглашенной Луганской народной республики.
По данным ополчения, из населенного пункта Изюм Харьковской области на юго-восток страны отправилась большая колонна техники вооруженных сил Украины, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки и системы залпового огня. Кроме того, разведка ДНР обнаружила более десяти установок "Град" и "Ураган", принадлежащих украинским силовикам, около населенного пункта Прохоровка в 13 километрах от линии соприкосновения. В российском МИД уже заявили, что нарушение Киевом минских договоренностей приведет к усложнению переговорного процесса.
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