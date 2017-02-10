В Москве в пятницу пройдет небольшой снег

Теги: снег москва Погода

В Московском регионе в пятницу ожидается небольшой снег. Температура воздуха в Москве не опустится ниже четырех градусов мороза, по области будет до минус шести. Немного похолодает ночью — в Москве будет 6-8 градусов ниже нуля, а в Подмосковье на три градуса холоднее.

Небольшой снег пройдет в Москве и Подмосковье в пятницу. По прогнозам синоптиков, в столице будет около четырех градусов мороза, по области — до минус шести. Немного похолодает ночью. В Москве столбики термометров опустятся до 6-8 градусов ниже нуля, а в Подмосковье будет от 6 до 11 мороза. В субботу характер погоды существенно не изменится. На дорогах возможна гололедица.

Тем временем во власти сильных морозов и снегопадов оказались Алтайский край и Челябинская область, сообщает "ТВ Центр".

На Алтае объявлено штормовое предупреждение. Из-за мокрого снега и гололеда до сих пор закрыто движение на одной из автотрасс. Отменены несколько рейсов пассажирских автобусов. МЧС организовало 11 мобильных пунктов обогрева. На особо опасных участках дорог выставлены дополнительные посты ГИБДД.

В Челябинской области ожидается понижение температуры до минус 40 градусов. Аномальные холода на Южный Урал пришли со снегом и порывистым ветром. Накануне были закрыты 4 дороги. И хотя ограничения уже сняты, водителям рекомендовано быть предельно внимательными.

В Крыму полностью восстановлена подача света и тепла шести тысячам жителей. Причиной многочисленных обрывов линий электропередачи стали ледяной дождь и сильный ветер. В зоне непогоды оказались 30 населенных пунктов.