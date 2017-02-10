Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

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Российские дипломаты в пятницу отмечают свой профессиональный праздник. Именно на 10 февраля 1549 года приходится первое письменное упоминание о Посольском приказе, созданном царем Иваном Грозным.

В пятницу в пятнадцатый раз в современной истории России свой профессиональный праздник отмечают российские дипломаты. Выбор даты не случаен, отмечает "ТВ Центр". На 10 февраля 1549 года приходится первое письменное упоминание о Посольском приказе, созданном царем Иваном Грозным.

Сегодня наше дипломатическое ведомство работает в совершено иной международной обстановке. И МИД России продолжает содействовать созданию максимально благоприятных условий для обеспечения безопасности государства и благополучия граждан, отметил в своем поздравлении сотрудников министерства глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он напомнил, что согласно известному выражению, когда замолкают дипломаты начинают говорить пушки.

"К сожалению, в последние годы не раз бывало, что дипломатам не давали шанса начать разговор и сразу пускали в ход грубую военную силу. Делали это те, кто пытался сохранить свое доминирование в мире, сохранить свои порядки и, так называемые, ценности. Россия последовательно выступает за право народов самим определять свою судьбу. Только на основе равноправия можно добиться объединения усилий в борьбе общих для всего человечества вызовов и угроз. В первую очередь, угрозы международного терроризма", - заявил Сергей Лавров.