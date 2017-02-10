08:33, 10 февраля 2017

Лавров рассказал о шантаже и угрозах в адрес российских дипломатов

Теги:  Политика  дипломат  лавров

Российским дипломатам часто приходится работать в весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, сотрудников дипмиссий пытаются вербовать не только в США, но и других странах, прибегая при этом к шантажу и угрозам.

Глава МИД Сергей Лавров дал интервью газете "Известия", в котором рассказал об основных тенденциях  на мировой политической арене. 

В частности, министр остановился на вопросах взаимоотношений России с США и НАТО, ситуации на Украине и урегулировании сирийского кризиса. Лавров отметил, что только сирийцам решать, в какой стране им жить и кому стоять во главе их государства.

В резолюции ООН отражен наш принципиальный подход к путям разблокирования сирийского кризиса, и эта линия России не подлежит конъюнктурным изменениям, заявил Сергей Лавров.

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