Лавров рассказал о шантаже и угрозах в адрес российских дипломатов

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Российским дипломатам часто приходится работать в весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, сотрудников дипмиссий пытаются вербовать не только в США, но и других странах, прибегая при этом к шантажу и угрозам.

Глава МИД Сергей Лавров дал интервью газете "Известия", в котором рассказал об основных тенденциях на мировой политической арене.

В частности, министр остановился на вопросах взаимоотношений России с США и НАТО, ситуации на Украине и урегулировании сирийского кризиса. Лавров отметил, что только сирийцам решать, в какой стране им жить и кому стоять во главе их государства.

В резолюции ООН отражен наш принципиальный подход к путям разблокирования сирийского кризиса, и эта линия России не подлежит конъюнктурным изменениям, заявил Сергей Лавров.

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