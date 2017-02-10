Белый дом расследует утечку бесед Трампа с иностранными лидерами
Белый дом расследует утечку информации о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, американский лидер озабочен тем, что детали его переговоров стали достоянием общественности.
Белый дом и лично президент США Дональд Трамп обеспокоены утечкой информации о телефонных переговорах американского лидера с зарубежными коллегами, пишет The Hill.
Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в настоящее время администрация Трампа ведет расследование. По его словам, некоторые из утечек могут нарушать многие правила и законы. "Сам факт того, что нельзя вести переговоры без утечек, вызывает опасения", - добавил Спайсер.
Накануне Reuters сообщило о том, что во время беседы с Трампом Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года. Источник агентства утверждает, что Трамп сначала поинтересовался у своих советников, о каком договоре идет речь, а потом назвал его неудачной сделкой Обамы.
Ранее СМИ стало известно о серьезных разногласиях, которые произошли у главы Белого дома во время телефонных бесед с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбулом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Трамп обвинил оставшихся в Белом доме "людей Барака Обамы" в том, что именно они все передали прессе.
Читайте также:
Трамп: я не знаю Путина и не имею дел в России
В Конгресс США внесли законопроект, усложняющий снятие санкций с России
Трамп заявил об отсутствии у США точных данных по ситуации в Донбассе
Новости по теме Трамп избран президентом США
-
05 февраля 2017
Суд в США отклонил запрос Минюста о восстановлении иммиграционного указа
-
05 февраля 2017
Минюст США: отмена указа Трампа о защите от терроризма вредит обществу
-
05 февраля 2017
Лавров назвал внушающим надежду настрой Трампа в отношении России
-
05 февраля 2017
Трамп не знает, сможет ли поладить с Путиным