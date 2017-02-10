Белый дом расследует утечку бесед Трампа с иностранными лидерами

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Белый дом расследует утечку информации о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, американский лидер озабочен тем, что детали его переговоров стали достоянием общественности.

Белый дом и лично президент США Дональд Трамп обеспокоены утечкой информации о телефонных переговорах американского лидера с зарубежными коллегами, пишет The Hill.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в настоящее время администрация Трампа ведет расследование. По его словам, некоторые из утечек могут нарушать многие правила и законы. "Сам факт того, что нельзя вести переговоры без утечек, вызывает опасения", - добавил Спайсер.

Накануне Reuters сообщило о том, что во время беседы с Трампом Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года. Источник агентства утверждает, что Трамп сначала поинтересовался у своих советников, о каком договоре идет речь, а потом назвал его неудачной сделкой Обамы.

Ранее СМИ стало известно о серьезных разногласиях, которые произошли у главы Белого дома во время телефонных бесед с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбулом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Трамп обвинил оставшихся в Белом доме "людей Барака Обамы" в том, что именно они все передали прессе.

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