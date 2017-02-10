В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег
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В Новой Зеландии более 400 дельфинов-гринд выбросились на берег. Погибли около 300 особей, остальных спасателям удалось вернуть в море. Однако животные все еще находятся вблизи берега и существуют опасения, что они вновь выбросятся на сушу.
На берег Южного острова Новой Зеландии выбросились более 400 гринд - млекопитающих из семейства дельфиновых. Об этом сообщило издание The New Zeland Herald со ссылкой на Министерство по охране окружающей среды.
В результате инцидента погибли 300 особей. Это стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений. Прибывшим на место спасателям и местным жителям удалось спасти около 100 гринд, однако они по-прежнему остаются вблизи берега, и есть опасения, что животные вновь могут выброситься на сушу. Спасательная операция может продлиться все выходные.
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