В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег

Теги: В мире животные море новая зеландия

В Новой Зеландии более 400 дельфинов-гринд выбросились на берег. Погибли около 300 особей, остальных спасателям удалось вернуть в море. Однако животные все еще находятся вблизи берега и существуют опасения, что они вновь выбросятся на сушу.

На берег Южного острова Новой Зеландии выбросились более 400 гринд - млекопитающих из семейства дельфиновых. Об этом сообщило издание The New Zeland Herald со ссылкой на Министерство по охране окружающей среды.

В результате инцидента погибли 300 особей. Это стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений. Прибывшим на место спасателям и местным жителям удалось спасти около 100 гринд, однако они по-прежнему остаются вблизи берега, и есть опасения, что животные вновь могут выброситься на сушу. Спасательная операция может продлиться все выходные.

Читайте также:

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры