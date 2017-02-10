На западе Москвы угнали Porsche Carrera за 6 миллионов рублей

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На западе Москвы неизвестные угнал автомобиль Porsche Carrera. Как сообщили в пресс-службе МВД столицы, материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

В районе дома 7 на Гродненской улице угнали автомобиль Porsche Carrera стоимостью около 6 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД столицы.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Porsche 911 Carrera Turbo. Материальный ущерб составил около 6 млн рублей", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

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