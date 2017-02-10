Жертвами пожара на северо-востоке Москвы стали три человека

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Три человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Причина смерти - отравление угарным газом. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар в квартире на северо-востоке столицы унес жизни трех человек. Двое из них были уже мертвы, когда до них добрались спасатели. Еще одна пострадавшая скончалась по дороге в медучреждение. Об этом "Интерфаксу" сообщили в полиции.

Инцидент произошел по адресу: Путевой проезд, дом 26, корпус "А". По предварительной версии, причина - неосторожное обращение с огнем при курении. В ходе спасательных работ из соседних квартир были эвакуированы 15 человек.

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