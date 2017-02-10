09:53, 10 февраля 2017

Бордачев: Германия считает Россию единственным врагом

Теги:  выборы  германия  международные отношения  События. 25-й час  россия

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев рассказал об особенностях выборов в странах Европы и, в частности, в Германии. По его словам, Россия для ФРГ единственный враг, которого германские власти пытаются обвинить во всех проблемах.

Германия считает Россию единственным врагом. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. Он также объяснил, зачем власти ФРГ убеждают в этом население страны, и как это повлияет на выборы.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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