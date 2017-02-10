Бордачев: Германия считает Россию единственным врагом
Теги: выборы германия международные отношения События. 25-й час россия
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев рассказал об особенностях выборов в странах Европы и, в частности, в Германии. По его словам, Россия для ФРГ единственный враг, которого германские власти пытаются обвинить во всех проблемах.
Германия считает Россию единственным врагом. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. Он также объяснил, зачем власти ФРГ убеждают в этом население страны, и как это повлияет на выборы.
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