Бордачев: Германия считает Россию единственным врагом

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев рассказал об особенностях выборов в странах Европы и, в частности, в Германии. По его словам, Россия для ФРГ единственный враг, которого германские власти пытаются обвинить во всех проблемах.