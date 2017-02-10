Алеппо: один день из жизни сирийской школы

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Россия продолжает оказывать помощь населению Сирии. За последние сутки Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Только в городе Алеппо, который постепенно возвращается к мирной жизни, жителям передано более трех с половиной тонн хлеба.

Ахмад Мухаммедин не умеет ни читать, ни писать, и в свои 12 лет ходит в первый класс. Также, как и пять лет назад. Когда началась война, время в Алеппо остановилось. Школы не работали, потому образовательный процесс для Ахмада завершился, едва начавшись, передает "ТВ Центр".

"Конечно, меня дразнят. Мне уже 12 лет, а я не умею ни читать, ни писать. Я до сих пор в первом классе. Но сейчас буду очень стараться", - обещает Ахмад.

Больницы захватившие Алеппо боевики использовали по прямому назначению, а вот школы, детские сады и мечети превращали в хранилища боеприпасов.

Школа Ахмада - исключение. Здесь террористы также развернули полевой госпиталь. Повсюду коробки от медикаментов, осталась установленная капельница, работала даже регистратура При отступлении боевики заминировали здание. Освободили от взрывчатки его наши сапёры. Но начать учебный процесс здесь пока невозможно, поскольку слишком много мусора. Потому российские военные установили рядом со школой временные модули. Внутри настоящие парты, за которые с любопытством усаживается детвора.

На возраст в этом классе, вопреки переживаниям Ахмада, никто не обращает внимания. За одной партой двенадцатилетний с семилетним одинаково увлечённо изучают арабский алфавит. Охраняют импровизированную школу российские военные полицейские. К таким объектам особое внимание. Ничто и никто не должен помешать только что восстановленному образовательному процессу.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр". Сирия.