Жертвами оползней на острове Бали стали 12 человек

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В результате схода трех оползней на индонезийском острове Бали погибли по меньшей мере 12 человек. Среди жертв - годовалый ребенок. Инцидент произошел на севере острова в горном районе Кинтамани. Причиной оползней стали сильные дожди, которые, по прогнозам, продолжатся до конца недели.

Жертвами трех оползней на острове Бали стали 12 человек, среди которых годовалый ребенок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по предотвращению катастроф.

Оползни уничтожили несколько домов в трех деревнях в районе Кинтамани на западе острова. Все погибшие были местными жителями. Несколько человек пострадали.

"Все жертвы были эвакуированы, а пострадавшие доставлены в больницу", - сообщил представитель агентства.

В пятницу дождь усилился. В агентстве по предотвращению катастроф предупредили местных жителей, что крутые склоны наиболее уязвимы к оползням. По прогнозам дожди продолжатся в субботу и воскресенье.

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