Под Севастополем нашли Ил-2 времен войны с останками экипажа

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Специалисты МЧС обнаружили под Севастополем фрагменты советского штурмовика Ил-2, разбившегося в годы Великой Отечественной войны, с останками экипажа. Личные вещи летчиков чудом сохранились, поэтому, возможно, удастся установить их имена.

В Крыму, на Сапун-горе, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за оборону Севастополя, обнаружен советский штурмовик Ил-2 с останками экипажа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Нашли его случайно. Специалисты МЧС выехали по сигналу местного жителя, чтобы обезвредить боеприпас и провели дополнительное обследование местности. Почти сразу под толщей земли приборы показали наличие металла. Потом выяснилось, что это фрагменты боевой машины.

Самолет сильно обгорел, но чудом сохранились личные вещи летчиков. Возможно по ним, и по бортовому номеру двигателя удастся установить имена пилотов и дату, когда они не вернулись из боя.

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