Производители молока предупредили о росте цен

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Национальный союз производителей молока "Союзмолоко" (компании Danone, PepsiCo, Valio, Hochland) попросил министра сельского хозяйства Александра Ткачева снять ограничения на ввоз сырого молока из регионов, так как это приведет к росту цен. С 1 февраля молоко можно будет вывозить только после прохождения пастеризации.

Производители молочных продуктов, входящие в "Созмолоко", предупредили главу Минсельхоза Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию и перебоях с поставками, пишет газета "Коммерсант".

Национальный союз производителей молока (включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland) в письме Ткачеву попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января, которое ужесточает с 1 февраля правила отгрузки продукции из регионов, где зафиксированы заразные болезни животных, такие как африканская чума свиней, ящур и сибирская язва.

Производители также пожаловались, что ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов, включая Татарстан и Ростовскую область, входящие в пятерку лидеров по производству молока в стране. Теперь продукция, вывозимая из этих регионов в другие, должна проходить пастеризацию. При этом у подавляющего большинства производителей отсутствует специальное оборудование. Кроме этого, само требование пастеризации в "Союзмолоке" считают излишним, поскольку на сырье выдаются сертификаты, а молочная продукция при производстве подвергается термической обработке.

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