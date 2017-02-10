Гибель турецких военных от удара ВКС объяснили ошибкой Анкары

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Гибель турецких военных в результате удара российских ВКС на севере Сирии могла произойти из-за несогласованной с Москвой передислокации военнослужащих в район обстрела. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Непреднамеренный удар самолетов ВКС России по турецким военным в Сирии мог произойти из-за ошибки турецкого командования. Как пишет в пятницу газета "Коммерсантъ", Анкара не согласовала передислокацию своих военных в квадрат, по которому удар был нанесен, хотя координаты целей были заранее обговорены по линии Генштабов двух стран, а также командования авиационных группировок.

Издание отмечает, что в операции были задействованы бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ. Экипажи имели достаточный налет и опыт совместных ударов с турецкими ВВС. Подготовка к этому вылету велась как обычно. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия и проследовали в направлении Эль-Баба. Опознав цели, пилоты в 8:40 сбросили бомбы. Сами военные утверждают, что сброс прошел "без критических отклонений". Об инцидент летчики узнали уже после возвращения на авиабазу.

В результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. После инцидента состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом. Российский президент выразил соболезнования.