В Москве глава банка обманул клиента на 540 миллионов рублей
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В Москве в отношении председателя правления "Банка Экономический Союз" возбудили уголовное дело о мошенничестве. По словам источника в правоохранительных органах, топ-менеджер предложил клиенту инвестировать свои деньги в строительство гаражного кооператива, однако после получения средств присвоил их себе.
В Москве возбудили уголовное дело в отношении председателя правления АО "Банк Экономический Союз" Дмитрия Самсонова. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, топ-менеджер предложил клиенту банка инвестировать свои средства в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. Клиент дал согласие и перечислил на счет фирмы более 540 миллионов рублей.
"После получения денег работник банка перевел их на свой счет и не исполнил обязательства по договору", - сообщил источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали, с него взята подписка о невыезде.
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