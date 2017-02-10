В Москве глава банка обманул клиента на 540 миллионов рублей

Теги: Уголовное дело банк москва хищение

В Москве в отношении председателя правления "Банка Экономический Союз" возбудили уголовное дело о мошенничестве. По словам источника в правоохранительных органах, топ-менеджер предложил клиенту инвестировать свои деньги в строительство гаражного кооператива, однако после получения средств присвоил их себе.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении председателя правления АО "Банк Экономический Союз" Дмитрия Самсонова. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, топ-менеджер предложил клиенту банка инвестировать свои средства в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. Клиент дал согласие и перечислил на счет фирмы более 540 миллионов рублей.

"После получения денег работник банка перевел их на свой счет и не исполнил обязательства по договору", - сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали, с него взята подписка о невыезде.

Читайте также:

На западе Москвы угнали Porsche Carrera за 6 миллионов рублей

Директор "Ленкома" прокомментировал инцидент с нарушением ПДД в Москве

На депутата Верховной Рады Гончаренко завели уголовное дело