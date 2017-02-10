Ученые: подавляющее большинство россиян являются родственниками
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Российские генетики провели исследование, взяв образцы ДНК у 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов России. Они установили, что у 83% прошедших тест людей есть как минимум один дальний родственник.
Российские ученые проанализировали данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста, пишет газета "Известия".
Ученые отмечают, что в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 - четвертого, 39 и 27 - третьего и второго поколений соответственно.
Заведующий центральным отделением медицинской генетики с консультацией "Брак и семья" ФМБА России Виктор Никишин считает, что исследование недостаточно для глобальных научных выводов. Однако подтвердил, что россияне действительно имеют большую долю общих генов. Например, среди граждан нашей страны много людей с положительным резус-фактором крови.
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