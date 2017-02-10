В подмосковном Жуковском за убийство пенсионерки задержали двух супругов

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В подмосковном Жуковском семейную пару задержали супружескую пару за ограбление и убийство 82-летней женщины. В ходе обыска в квартире подозреваемых было обнаружено похищенное имущество. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных.

В Подмосковье семейную пару задержали по подозрению в убийстве и ограблении 82-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

Инцидент произошел в городе Жуковский. В одной из квартир на улице Гарнаева было обнаружено тело пожилой женщины с колото-резанными ранениями в области спины и шеи. В ходе расследования выяснилось, что у погибшей было похищено имущество. Возбуждено уголовные дела по статьям об убийстве и разбое. Они объединены в одном производстве.

"По подозрению в совершении преступлений установлены и задержаны 54-летняя женщина и ее 62-летний муж. Следователями проведен обыск по месту жительства подозреваемых, где обнаружено похищенное имущество", - сообщили в СК.

В настоящее время следователи проводят мероприятия для закрепления доказательной базы. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

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