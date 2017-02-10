В Омске мошенники получили маткапитал за 56 несуществующих детей

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В Омской области расследуют громкий скандал. Банда мошенников получила материнский капитал за 56 несуществующих детей. Ущерб от их действий составил 10 миллионов рублей.

В Омской области почти 40 человек подозревают в получении материнского капитала за несуществующих детей, передает "ТВ Центр". Схема аферы была хорошо отработана: злоумышленники от имени жительниц региона сообщали в ЗАГС о якобы домашних родах, в таком случае можно не предоставлять медицинские документы, достаточно подтверждения родственников или знакомых.

При этом чаще всего регистрировали двойняшек. Мошенники получали свидетельства о рождении и шли с документами в местные отделения Пенсионного фонда. Тревогу забили сотрудники ЗАГС, когда стало поступать слишком много заявлений о родах в домашних условиях.

"Полученные денежные средства обналичивались и использовались соучастниками на личные цели. В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.