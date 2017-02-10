Собянин открыл новую поликлинику с МРТ в Некрасовке

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой поликлиники в Некрасовке. Для пациентов работает дневной стационар, отделения физиотерапии и реабилитации. В день учреждение способно принимать более 700 человек.

В Некрасовке заработала новая поликлиника. В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Предусмотрены как взрослое, так и детское отделения. Жители могут не только проконсультироваться у специалистов, но и пройти комплексное обследование. Все кабинеты оборудованы современной техникой. Кроме этого, для пациентов работает дневной стационар, отделения физиотерапии и реабилитации. В день учреждение способно принимать более 700 человек.

"Я пару лет встречался с жителями Некрасовки, просили меня ускорить строительство поликлиники. Мы на год ускорили строительство. И это не просто поликлиника районного звена, а такая полноценная клиника, с МРТ, с компьютерной томографией, с УЗИ и так далее - то есть полноценная такая вот поликлиника, где будут работать лучшие специалисты", - сказал Сергей Собянин.

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