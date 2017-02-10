В Ленинградской области ликвидируют десятки бункеров из-за радиации

Теги: Общество санкт-петербург радиация

В Ленинградской области десятки бункеров времен Великой Отечественной войны излучают радиацию. Такое открытие сделали работники природоохранной прокуратуры. При этом некоторые из опасных дотов находятся на территории дачных поселков. Рядом с ними были оборудованы детские площадки.

Радиометр внутри военного капонира едва не срывается на визг. Цифры на приборе постоянно растут: 50, 60, 80 микрозиверт в час. После Великой Отечественной войны в укрепрайоне Карельского перешейка проводилась модернизация фортификационных сооружений. Чтобы систему наведения в долговременной огневой точке видеть в темноте, прямо над бойницами прибили металлические планки и выкрасили их светящейся краской, в основе которой содержался радий, передает "ТВ Центр".

"Никто не знал тогда, что это опасно, эту краску использовали и в самолетах, и в орудиях, и даже в часах", - сообщил эксперт-физик Центра эпидемиологии Иван Кузнецов.

Теперь доты обследуют сотрудники природоохранной прокуратуры и эксперты медико-биологической лаборатории Ленинградской атомной электростанции.

Укрепрайон на Карельском перешейке начали строить с 1928 года по приказу Революционного комитета СССР - рубеж обороны Ленинграда от северной Финляндии. На протяжении нескольких километров от Финского залива до Ладожского озера возникла цепь бетонных долговременных огневых точек. Их использовали в Советско-финскую и Великую Отечественную войну.

"Дотов на территории бывшего укрепрайона находится по разным данным от 200 до 230, частично на территории Ленинградской области и Петербурга", - рассказал исполняющий обязанности природоохранного прокурора Ленинградской области Сергей Петриченко.

Оказалось, что даже спустя десятилетия, сооружения очень опасны. Некоторые огневые точки до сих пор спрятаны в лесах, дорога туда только на снегоходах. Другие теперь стоят прямо посреди дачных массивов.

В этом садоводстве долговременных огневых точек несколько, рядом с одним из дотов устроили детскую площадку, местные жители всегда гордились, что у них есть такой уникальный военный объект. Водили сюда экскурсии, разумеется, заходя внутрь.

Председатель садоводства Виктор Власов с тревогой наблюдает за работой экспертов. Вспоминает, что несколько лет назад в одном из сооружений летом жила семья цыган. Да и грибники считают своим долгом завернуть сюда на выходе из леса.

"Неприятно, конечно. Первая мысль - купить радиометр. Все жильцы уже оповещены, на сайте садоводства скоро появится объявление", - пообещал Власов.

Ржавые двери, вросшие в почву, вырубают из ледяной земли топором. Решетки заваривают. Огневую точку огораживают сигнальной лентой. В ближайшие две недели природоохранная прокуратура Ленинградской области намерена обследовать все доты Карельского перешейка.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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