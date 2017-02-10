Британские ученые приехали в Крым на раскопки

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Группа британских ученых приехала на раскопки в Крым. По их мнению, открытие новых археологических объектов может способствовать развитию туризма на полуострове.

В Крым прибыла группа британских ученых. Вместе с российскими коллегами они планируют провести на полуострове масштабные археологические раскопки. Исследовательский проект посвящен событиям Крымской войны 1853 года, передает "ТВ Центр".

Специалисты из Великобритании в пятницу встретились с представителями Государственного совета Крыма. Обсуждали площадки, где будут проводить раскопки. Речь шла в том числе о русских редутах возле реки Альма, а также местах базирования британских кавалерийских отрядов в районе Севастополя и Балаклавы. По словам английских ученых, открытие новых археологических объектов может способствовать развитию туризма на полуострове.