Климкин назвал условия введения военного положения на Украине

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ОБСЕ необходимо усилить наблюдения вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также проверить информацию о масштабной переброске техники украинскими силовиками. Об этом заявил постпред нашей страны в этой организации Александр Лукашевич. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине может быть введено военное положение, если ситуация в Донбассе продолжит обостряться.

Эскалация в Донбассе - это грубейшее нарушение Киевом Минских соглашений, инициированное радикальными и националистическими силами, убежден глава МИД России Сергей Лавров. Обстановка на Украине стала одной из центральных тем его интервью газете "Известия", приуроченного ко Дню дипломатического работника, который в пятницу отмечают в нашей стране. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мяч - на стороне Киева. Никто за украинские власти не в состоянии выполнить политические требования Минского комплекса мер - принять закон об особом статусе, о проведении в Донбассе местных выборов, провести конституционную реформу", - заявил Лавров.

Что на самом деле планируют предпринимать украинские власти, показывают события последних дней. Премьер Гройсман едет в Брюссель, где после встречи с исполняющим обязанности генсека НАТО Роуз Геттемюллер (действующий генсек Йенс Столтенберг находится на больничном, - прим. редакции) заявляет о полной поддержке со стороны Альянса. Тем временем вдоль линии соприкосновения в Донбассе фиксируется масштабная переброска украинских войск и техники, в частности понтонов. По мнению постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича, это говорит о планах Киева по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях.

Все чаще говорят о полномасштабной войне и в Верховной Раде. Но пока не открыто, а обсуждая возможность введения на Украине военного положения. Впрочем, идею критикуют даже представители президентской фракции. Именно глава государства должен направить на утверждение в Раду соответствующий указ.

"Все должны понимать, что военное положение предусматривает цензуру. Также запрещается проведение митингов и других массовых акций. Запрещается смена места проживания, потому что все должны будут готовы встать под ружье. А кто не может - пойдут на завод, работать на армию", - пугает нардеп Татьяна Рычкова.

Однако заботятся депутаты, скорее, не о правах и свободах граждан, а о своих интересах. Ведь в случае введения военного положения, народные избранники могут лишиться не только автомобилей, как это предусматривает закон, но и своего бизнеса. А бизнесменов в Верховной Раде немало. И многие из них уже несут серьезные убытки, после того, как активисты начали блокировать транспортные пути, ведущие в Донбасс. Объясняя свои действия борьбой с контрабандой, они, по сути, вовсе заблокировали торговлю с востоком, в том числе столь необходимым стране углем. А накануне военнослужащие ВСУ показали Киеву, как неуправляема украинская армия — ряд подразделений самовольно подключились к блокаде Донбасса.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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