В Новой Зеландии спасают выбросившихся на берег дельфинов

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В Новой Зеландии зафиксирован один из самых массовых случаев гибели дельфинов — на берег выбросились сразу более 400 особей. В операции по спасению животных участвовали десятки экологов и волонтеров со всей страны.

Они очень чувствительны к звукам. Мелодичное пение, поясняют волонтёры, должно успокоить перепуганных дельфинов. Возле каждого собираются по 2-3 человека, пытаются хоть как-то помочь. Побережье Голден Бэй всего за несколько часов окрасилось в черный — на песке лежат 400 выбросившихся дельфинов-гриндов. Большая часть из них погибла, сообщает "ТВ Центр".

На мели дельфины беспомощны. Их главный враг - сухой воздух, поскольку влажная кожа и дыхло высыхают. Китообразные медленно и мучительно умирают.

Тех, что выжили, волонтеры возвращают в родную стихию. Вес взрослого гринда - 800 килограммов. Каждого спасатели на лодках вывозят в открытое море. Эти животные - один из символов Новой Зеландии, а коренной народ маори считает их своими братьями.

Этот случай морские биологи уже признали одним из самых крупных в современной истории.

"В истории это третий случай, когда киты выбрасываются на берег в таком количестве. Это произошло прошлой ночью около 10 часов. Когда мы приехали сюда утром, большинство китов уже погибли", - рассказывает морской биолог Оклендского университета Рошель Констентайн.

Что ведет китообразных на верную гибель - загадка. Растиражированная версия о суициде, по мнению ученых, является выдумкой. Куда реалистичнее обычная паника, например, от проплывающих лодок, кораблей или морских хищников. Есть версия, что внутренний компас дельфинов из-за антропогенного воздействия человека на окружающую среду сбивается. Наконец, совсем недавно ученные НАСА уверенно заявили - виной всему вспышки на Солнце. Впрочем, и это всего лишь одна из теорий.

Матвей Шестаков, Алина Напара, "ТВ Центр".