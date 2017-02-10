Штрафы за срыв госконтрактов могут снизить в пять раз

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Неустойки за срыв госконтрактов могут снизить в пять раз. Соответствующие поправки, уже одобренные МЭР и ФАС, подготовлены Минфином.

Минфин подготовил поправки в постановление правительства, определяющее неустойки за срыв госконтракта, пишет газета "Известия". Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба уже поддержали проект. В начале февраля документы направили в аппарат правительства.

В настоящий момент для закупок от 100 миллионов рублей штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств составляет полпроцента от суммы. Для меньших сумм - процент больше. Санкции ожидают как исполнителей, так и заказчиков, не выполняющих контрактных обязательств.

Минфин предлагает ввести более сложную шкалу: от 100 миллионов до 500 миллионов - 0,5% суммы, от 500 миллионов до одного миллиарда - 0,4%. Для самых крупных госконтрактов - от 10 миллиардов рублей неустойка будет в пять раз меньше, чем по действующим правилам.

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