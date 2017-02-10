В отношении вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

Теги: Уголовное дело губернатор кубань хищение

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в хищении средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи.

Вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко подозревают в хищении средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении Юрия Гриценко возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", - сказал он.

Редактор издания "Советская Кубань" Вячеслав Потапов в своем Twitter опубликовал фото постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гриценко.

В отношении вице-губернатора Юрия Гриценко - ближайшего соратника губернатора Кубани @kondratyevvi возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 pic.twitter.com/ZSBBaooyq1 — Вячеслав Потапов (@sknovosti) 9 февраля 2017 г.

Читайте также:

В Москве глава банка обманул клиента на 540 миллионов рублей

Директор "Ленкома" прокомментировал инцидент с нарушением ПДД в Москве