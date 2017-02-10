Москва вышла в финал премии форума "умных" городов

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Москва впервые за 14 лет попала в топ-7 умных городов. На выбор российской столицы повлияла развитая городская структура, отмечают эксперты.

Москва вышла в финал международной премии форума "умных" городов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Это произошло впервые за 14 лет.

В список финалистов премии попали представители Австралии, Канады, Тайваня (по два города из каждой страны) и России. По словам организаторов, Москва стала первым российским городом, чьи успехи признали на столь высоком уровне.

Международные эксперты отметили развитую городскую структуру в Москве: столичные технопарки и технополисы, система образования, которая объединяет школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторая в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, система общественных референдумов и голосований, а также транспортная реформа.

Премия форума "умных" городов вручается с 2002 года. Ее обладателями были такие города, как Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм (Швеция), Сингапур, Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея), Глазго (Великобритания) и Торонто (Канада).