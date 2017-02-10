Минсельхоз опроверг рост цен на молоко

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В Министерстве сельского хозяйства заявили, что роста цен на молоко из-за ограничений Россельхознадзора на поставки сырья, не будет. По словам представителя ведомства, производители "чуть-чуть переборщили с оценкой" возможного повышения цен.

Цены на молоко не вырастут из-за введенных Россельхознадзором ограничений поставок сырья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства Владимира Волика.

Ранее национальный союз производителей молока "Союзмолоко" (компании Danone, PepsiCo, Valio, Hochland) попросил министра сельского хозяйства Александра Ткачева снять ограничения на ввоз сырого молока из регионов, так как это приведет к росту цен. Согласно решению Россельхознадзора, с 1 февраля молоко можно будет вывозить только после прохождения пастеризации.

Волик заявил, что из-за ограничений Россельхознадзора цены точно не вырастут.

"Из-за этого точно нет. Это надо с надзором проговорить. Я считаю, что это чуть- чуть переборщили с оценкой", - заявил он.

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