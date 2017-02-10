СК начал проверку после гибели трех инвалидов при пожаре в Москве

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Следователи инициировали доследственную проверку по факту гибели трех человек с ограниченными возможностями в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

СК по Москве начал проверку по факту гибели трех инвалидов в московской квартире после пожара. Ранее на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин и мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Инцидент произошел в ночь на 10 февраля в квартире дома по Путевому проезду, где "компания взрослых людей распивала спиртные напитки". Двое мужчин погибли на месте, а женщина скончалась в результате отравления газом по дороге в больницу.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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