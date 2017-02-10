Россия дала согласие на встречу "нормандской четверки" в Бонне

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Российский посол во Франции Александр Орлов заявил о принципиальном согласии России на встречу глав МИД "нормандской четверки" на полях конференции G20 в Бонне. При этом Москва подчеркнула необходимость достижения конкретных результатов в выполнении минских договоренностей.

Россия согласилась на встречу глав МИД "нормандской четверки" на полях конференции G20 в Бонне. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российского посла во Франции Александра Орлова.

По словам дипломата, предложение о проведении подобной встречи поступило от Германии и Франции. Россия дала согласие на ее проведение.

"Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений Минских договоренностей", - отметил Орлов.

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