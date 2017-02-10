Песков: посол в США не обсуждал санкции с советником Трампа

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Посол России в США Сергей Кисляк действительно встречался с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, но остальная приведенная в прессе информация не соответствует действительности. Об этом заявили в Кремле. Ранее СМИ сообщили, что Кисляк и Флинн говорили об американских санкциях.

Посол России в США Сергей Кисляк встречался с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он назвал неверной информацию западных СМИ о том, что в ходе этой встречи обсуждалась тема санкций.

"Если я правильно понимаю, общение, какие-то разговоры Флинна и Кисляка имели место. Но это лучше подтвердить в Министерстве иностранных дел. В остальном информация неверная", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Ранее газета Washington Post написала, что Сергей Кисляк и Майкл Флинн встречались в декабре, еще до инаугурации Дональда Трампа. Советник президента якобы пытался убедить Россию воздержаться от резкой реакции в ответ на введенные Бараком Обамой санкции.

Собеседник WP утверждает, что у Кисляка после этого сложилось впечатление, что новая администрация в будущем пересмотрит ограничительные меры. Ранее сам Флинн опроверг обсуждение с российским послом санкций, но на следующий день его пресс-секретарь уточнил, что тот не помнит, поднимался ли вопрос на встрече.

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