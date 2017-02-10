Полковника МВД задержали на границе с Белоруссией по делу о мошенничестве
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ФСБ задержала полковника МВД по делу о мошенничестве. Ранее объявленного в розыск сотрудника Главного управления собственной безопасности удалось найти 9 февраля на границе с Белоруссией.
На границе с Белоруссией задержан полковник полиции из подразделения ГУСБ МВД Виталий Федосов. В отношении 40-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".
Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, Федосова, ранее объявленного в розыск, нашли 9 февраля при содействии ФСБ.
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