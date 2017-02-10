12:53, 10 февраля 2017

Полковника МВД задержали на границе с Белоруссией по делу о мошенничестве

Теги:  Мошенничество  мвд  задержание

ФСБ задержала полковника МВД по делу о мошенничестве. Ранее объявленного в розыск сотрудника Главного управления собственной безопасности удалось найти 9 февраля на границе с Белоруссией.

На границе с Белоруссией задержан полковник полиции из подразделения ГУСБ МВД Виталий Федосов. В отношении 40-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, Федосова, ранее объявленного в розыск, нашли 9 февраля при содействии ФСБ.

Читайте также:

В отношении вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

В Омске мошенники получили маткапитал за 56 несуществующих детей

В Москве поймали группу газовых мошенников

Другие новости

В других СМИ