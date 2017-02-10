В Кремле объяснили присутствие россиян в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официально добровольцев не отправляют воевать в Донбасс. Кроме того, отвечая на вопрос о наличии у ополченцев танков, он заявил, что бронетехника на юго-востоке Украины не от России. По словам Пескова, этот вопрос можно адресовать Киеву.

Россия не отправляет добровольцев воевать в Донбасс. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"По официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий военных сил Украины", - сказал он.

Песков также ответил на вопрос о том, откуда у ополченцев Донбасса сотни танков. По его словам, эта бронетехника, "естественно, не от России". Пресс-секретарь отметил, что этот вопрос "можно с одинаковым эффектом адресовать и в Москву, и в Киев".

"Это районы, неподконтрольные Киеву, но это все-таки Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регионы. Поэтому, наверное, надо спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева. И почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка в реализации Минских договоренностей", - подчеркнул Песков.

На минувшей неделе Песков, комментируя обострение ситуации на юго-востоке Украины, заявил, что надеется на то, что ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хватит боеприпасов, чтобы отвечать украинским силовикам. При этом он подчеркнул, что в Кремле подсчетом боеприпасов не занимаются.

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