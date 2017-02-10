Украинский инженер и банкир устроили погром в гостинице "Пекин"

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Двое мужчин разгромили лифт в гостинице "Пекин" в Москве. Ущерб от их действий составил 3 миллиона рублей. По данным СМИ, один из погромщиков — инженер с Украины, а другой занимается руководящую должность в одном из банков.

В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в повреждении лифта в гостинице "Пекин". Ущерб от их действий составил три миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".

Жалобу в полицию подал начальник службы безопасности. Он рассказал, что двое молодых людей 7 февраля умышленно нанесли удары ногами и руками по частям кабины лифта. В результате были повреждены створки двери кабины, зеркальные элементы, порог и другие части кабины.

Один из задержанных оказался уроженцем Украины. Другой занимает руководящую должность в одном из столичных банков, пишет "Мослента". Они уже признались в содеянном.