Немецкий телеканал нашел "агентов Кремля" среди чеченских беженцев

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На немецком ZDF, одном из главных каналов немецкого ТВ, влиятельном и существующим на деньги налогоплательщиков, на этой неделе "русские сезоны". В прайм-тайм немецкие коллеги показывают фильмы про роль России, точнее её президента, в жизни Европы. В пятницу этому отвели и вовсе три часа лучшего эфирного времени.

Телеканал ZDF полгода готовил фильм, который должен был потрясти не только немцев - всю Европу, передает "ТВ Центр".

"Мы создали свою агентскую сеть в Европе. Мы засылаем в ЕС шпионов, которые просят убежища, притворяясь беженцами", - рассказывает информатор.

У фильма Эгмонда Коха особая легенда. На автора вышел бывший агент российских спецслужб. И рассказал столько интересных подробностей о том, как Кремль пытается развалить Запад, что ему, кажется, невозможно не поверить. Игорь, так представился мужчина, якобы работал в ФСБ. В чём теперь глубоко раскаивается.

"Это очень личная история. Мне казалось, что я всё делаю правильно. Если бы против меня завели дело, ничего страшного, я ведь нарушал закон. Но нас ведь заставляли фабриковать дела против совершенно неповинных людей, против оппозиционеров. И моя совесть не позволила мне дальше там работать", - исповедуется Игорь.

Русский агент вышел на журналистов, чтобы предупредить европейцев: Кремль отправляет в Германию под видом беженцев спецагентов из Чечни. Их задача - организовывать митинги против властей. Эксперт с охотой подтверждает слова осведомителя ZDF.

"Больше нет красных линий для России. Дестабилизация ситуации в Европе - это способ вести войну на внешнеполитическом поле", - уверяет Стефан Майстер из немецкого Общества по изучению внешней политики.

Вот они, агенты Кремля, говорит автор. Агитируют в Берлине за отмену антироссийских санкций. Критикуют миграционную политику Меркель. И главное - сразу видно: все - сплошь чеченцы. Автор сообщает: лживые истории про то, что мигранты из Африки насилуют европейских женщин, придумывают как раз русские агенты под прикрытием. Едва ли не все чеченцы, приехавшие в Германию для дестабилизации обстановки, знакомы с Кадыровым, утверждает Кох. А глава Чечни, в свою очередь, разумеется, связан с ФСБ. Вот такая законченная композиция.

Убедить зрителей в правдивости этих слов должен снимок в газете "Кавказский вестник". Статья посвящена тому, что Рамзан Кадыров был награждён антитеррористическим комитетом России. Этот орган, действительно, подчиняется ФСБ. Но за заслуги в борьбе с экстремистами главе Чечни вручили даже не медаль. А просто памятный знак. Или, по мнению авторов фильма, весомое - килограмма четыре - и неоспоримое доказательство российского коварства.

А его следы автор ищет в Гамбурге, где митингующие вышли на улицы с вопиюще провокационными плакатами "нет конфронтации с Россией" и "Россия - не враг". Как же был удивлён господин Кох, когда координатор этой акции протеста, загадочный "спецагент Кадырова" не только согласился на встречу, но и пригласил съемочную группу в гости.

Тимур Дугазаев, бывший борец, в Германии работает спортивным промоутером. Прекрасно, к слову, говорит по-немецки. Молодой человек никак не вписывается в привычный образ шпиона. А еще - даже не пытается спрятать телефон, на котором общее фото с Кадыровым. Вот такой необычный "спящий агент". Но Эгмонд Кох уже настроился. Он всё равно пытается убедить зрителей, и в первую очередь, наверное, себя, что Тимур - точно спецагент. Журналист спрашивает у борца: правда ли он и его друзья выявляют в мечетях радикальных исламистов? Ведь именно так ему рассказывал загадочный русский о цели пребывания в Германии чеченцев. Дугазаев вопросу удивлён: он, конечно, ходит в мечеть. И, конечно, сообщил бы, если бы узнал среди многочисленных сирийских беженцев радикалов из ИГ.

"Мне нужно две-три минуты поговорить с человеком, чтобы понять, насколько опасны его намерения. Поймите, он может потом поехать в Чечню, подорвать себя. Я могу лично сообщить Кадырову", - парирует Дугазаев.

Сложно спорить лишь с тем, что автор фильма пытается ответить на вопрос, который волнует сейчас всех немцев: как выслать из их страны чужаков, которые под видом беженцев получили гражданство и сейчас стали практически неприкосновенными. Вот только ищет Эгмонд Кох ответы явно не там. Он настолько плохо знаком с российскими реалиями, что это вызывает - по крайней мере - у русских, комический эффект. Ляпов в фильме немало. Агент по имени Игорь поделился с журналистом ZDF не только признаниями. Он вручил ему несколько фото и военное удостоверение. Автор фильма показывает эти материалы разным экспертам, так или иначе связанным с Россией. Никто из них не имеет непосредственного отношения к ФСБ, не разбирается в ведомственных наградах службы и ее удостоверениях. Но почему-то все верят в подлинность документов.

"Вам, безусловно, лучше прислушаться к этому мужчине", - уверяет один из найденных Кохом экспертов.

А что может рассказать форма на фотографии, предоставленной загадочным русским? Количество звёзд указывает на то, что её обладатель полковник. Значок справа на груди - в виде ромба - что он окончил технический вуз. Вопрос только когда? Такие знаки отличия уже давно, что называется, вышли из моды. И еще деталь - из медалей сразу угадывается лишь одна: в честь 100-летия со дня рождения маршала Жукова, а это 96-й год. Впрочем, в интернете её можно купить за 200 рублей. За форму, конечно, придётся отдать несколько тысяч - но и ее купить - проще простого. Неясно и то, почему у автора фильма и его экспертов вызвал интерес обычный протокольный снимок. На нём, например, Николай Патрушев - бывший директор ФСБ. Рашид Нургалиев, в прошлом его заместитель. А также главный военный прокурор России Сергей Фридинский. Рядовое фото. Не несущее никакой тайной информации. Но Кох не заостряет на этом внимания. Он идёт дальше.

Он пытается "продать" еще одну историю, двухлетней, правда давности: что Кремль отправляет в Европу мигрантов со своей территории через Финляндию. Вот только почему-то в ЕС хотят вовсе не киргизы, узбеки или казахи, которых в России среди беженцев больше всех, а, в основном, африканцы и индусы. И, наконец, настоящая "бомба". Историю про то, как лабрадор Кони фрау Меркель испугал.

"Мы докладывали руководству не раз, что Меркель боится собак. Нам было ясно, что ей будет не по себе, если во время переговоров мы подпустим к ней собаку Путина. Это было унижение на высшем уровне", - продолжает свою историю Игорь.

43-минутное кино особого внимания не привлекло. Впрочем, как и другие фильмы о России и злом "Putin", которые сейчас так любят снимать в Германии. Тот же ZDF за последние годы представил их с десяток. Самый масштабный в их числе - "Властный человек Путин". И в нём тоже были "ляпы". И даже не "ляпы", а откровенная ложь. Один из героев репортажа - "информатор" - его тоже по совпадению звали Игорь - представлялся добровольцем из России, который уехал воевать на Украину. Вскоре выяснилось, что, на самом деле, это житель Калининграда Юрий Лабыскин. Погрязшему в долгах русскому немецкие журналисты предложили сняться в кино за вознаграждение. Если бы российские федеральные телеканалы тратили драгоценное эфирное время на такие же передачи, скажем, об Ангеле Меркель, их наверняка назвали бы пропагандой. Но ведь их нет. Но здесь и кроется ответ на вопрос: кто на самом деле и какой пропагандой занимается.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков. "В центре событий", "ТВ Центр".

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