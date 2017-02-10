Вакансии мечты: в Москве и Петербурге требуются испытатели диванов

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В Москве и Санкт-Петербурге один из производителей мебели открыл вакансии "испытателя диванов". Должность подразумевает ежедневное "тестирование" мягкой мебели в положение сидя, лежа и полулежа. Диван компания доставляет испытателю на дом, в обмен на ежедневные отчеты и видеосъемку испытаний. Компания обещает конкурентную зарплату от 73 тысяч рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге требуются испытатели диванов. Об этом свидетельствуют данные портала Career.ru. Вакансию мечты разместила компания-производитель мебели из Кировской области.

Диван предприятие обещает доставить сотруднику на дом. В должностные обязанности "испытателя", в частности, будет входить тестирование дивана в положениях сидя, лежа и полулежа не менее 10 часов в день, складывание и раскладывание дивана, просмотр телевизора. Работодатель ждет от сотрудника еженедельных отчетов, выполнения творческих заданий, а также фото- и видеосъемки процесса испытания.

Вполне естественно, что на такую ответственную должность подойдет не каждый. Среди требований к соискателям: высшее, желательно техническое, образование, склонность к малоподвижному образу жизни и любовь к отдыху на диване, стрессоустойчивость, терпеливость и усидчивость. Кроме того, несмотря на малоподвижность, у кандидата должны быть друзья. Как минимум один-два. Также работодатель просит к резюме прикрепить фото.

Компания оформляет трудовой договор на три месяца. Испытания проходят на дому. Платить обещают от 73 тысяч рублей ежемесячно. Как сообщил "Интерфакс", аналогичную вакансию в Кирове за сутки просмотрели более 3 тысяч пользователей, более 50 соискателей откликнулись.

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