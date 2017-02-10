Путин отметил важность работы дипломатов

Теги: Политика путин лавров

Владимир Путин поздравил дипломатических работников России с профессиональным праздником. Глава государства отметил важность их работы, которая в последнее время стала еще и чрезвычайно опасной.

В России отмечают день дипломатического работника. Владимир Путин в Кремле принял главу Министерства иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова. Президент передал поздравления всем сотрудникам ведомства, передает "ТВ Центр".

"Хочу вас и всех дипломатов России поздравить с этим праздником. Мы знаем, насколько важна, ответственна и сложна эта работа, а в последнее время ещё и чрезвычайно опасна. Хочу вас поблагодарить за всё, что вы и ваши помощники, весь дипломатический корпус страны делает для интересов России, укрепления её позиций на внешней арене. Хочу всем пожелать всего самого доброго", - сказал Владимир Путин.

"Мы очень ценим ваше отношение, неизменное внимание к дипломатической службе, в том числе и к нашим профессиональным задачам, но и к необходимости укреплять кадровый, ресурсный потенциал, обеспечивать социальную защищённость – и это на самом деле вдохновляет весь коллектив на честную, максимально эффективную работу в соответствии с той Концепцией внешней политики, которую мы утвердили в ноябре прошлого года с вашего согласия", - ответил Сергей Лавров.