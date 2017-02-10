Проститься с Гиви пришли более 50 тысяч человек

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В Донецке простились с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известным как "Гиви". На церемонию прощания пришли 55 тысяч человек.

В Донецке прощаются с Михаилом Толстых — командиром батальона "Сомали", больше известным под позывным "Гиви". На церемонию, которая началась в 10 утра, пришли 55 тысяч жителей ДНР, а также соседней Луганской народной республики. Люди несли венки и свечи. Прилегающие улицы перекрыты. Безопасность обеспечивают усиленные наряды полиции, отмечает "ТВ Центр".

Михаил Толстых был убит ранним утром 8 февраля в своем кабинете на базе батальона "Сомали". По данным следствия, исполнители покушения использовали реактивный пехотный огнемет "Шмель". В ДНР случившееся квалифицировали как теракт, в его организации обвиняют украинские спецслужбы.