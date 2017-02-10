Для волонтеров ЧМ-2018 открыли онлайн-курсы по русскому языку

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Государственный институт русского языка имени Пушкина открыл для иностранных кандидатов в волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года курсы русского языка.

Институт русского языка имени Пушкина запускает бесплатные онлайн-курсы для иностранных волонтеров, которые будут работать на Чемпионате мира по футболу и Кубке конфедерации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Презентация образовательного проекта состоялась в Москве. Всего в волонтерскую программу поступило около 50 тысяч заявок из почти двухсот стран. Теперь они смогут запомнить необходимые русские слова или повысить свой языковой уровень с помощью специального раздела на портале "Образование на русском". Это крупнейший учебный интернет ресурс о нашем языке и культуре.

"Рекордное количество заявок было подано в истории чемпионатов мира. Это свыше 170 тысяч заявок, из которых тоже рекордное, такого никогда не было, это 30 % иностранных граждан, которые хотят в волонтерской программе ЧМ по футболу, проводимой на территории России. Это очень важно для нас, это признание", - заявила директор Департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу Министерства спорта Светлана Миронова.