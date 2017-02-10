Москва получила 30 новых поликлиник за 6 лет

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В районе Некрасовка заработала новая поликлиника. Она может обслуживать более 700 человек в день. В поликлинике есть взрослое и детское отделения, дневной стационар, центр физиотерапии и реабилитации. Везде самое современное оборудование. В торжественном открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Новостройки в Некрасовке – это уже не просто бетонные коробки, а вполне обжитые многоэтажки. В микрорайоне много семей с детьми, людей старшего поколения. Медицинскую помощь здесь ждали. Потому строители спешили построить здание поликлиники в рекордно короткие сроки. Удалось. Меньше чем за год. Узнать мнение горожан мэр Москвы Сергей Собянин решил лично, передает "ТВ Центр".

Огромный микрорайон шаг за шагом получает полноценную инфраструктуру. В одном большом здании поликлиники врачи окажут помощь как взрослым, так и детям. Оно построено так, чтобы потоки пациентов не пересекались.

На шести этажах детского отделения работают педиатры, детский хирург, уролог-андролог, эндокринолог, невролог и даже кардиоревматолог. К обслуживанию в поликлинике уже прикреплены семь тысяч детей. И врачи говорят, что это малая часть от общего числа пациентов в возрасте до 18 лет.

"Широкие коридоры, которые очень удобные, для слабовидящих детей указатели есть. У нас есть зона комфортного пребывания, в которой находится телевизор, кулер. Детские игрушки, столики. Все для комфортного ожидания пациентами приема врачей", - рассказала заведующая педиатрическим отделением во взрослой поликлинике Светлана Кузнецова.

Ожидают до 700 маленьких посетителей в день. Онлайн-запись распределит и взрослых больных в течение дня, так что ожидать приема в очереди не придется.

"Новое совершенно оборудование российского производства: электрон - рентгенографический аппарат и ренгенбром - флюорографический аппарат. Что нам позволит на ранних стадиях выявлять различные заболевания", - сообщила врач-рентгенолог Наталья Лебединцева.

Поликлиника активно внедряет современные методы диагностики и лечения. Кабинет кардиолога оборудован аппаратурой, позволяющей проводить профилактику инфарктов и инсультов. Эндокринолог при необходимости возьмет пункцию, рентгенологи смогут диагностировать остеопороз.

"Некрасовка - один из микрорайонов Москвы, где идет массовая застройка. Огромное количество населения, которое переезжает как взрослого, так и детского. Поэтому это острый, социальной необходимости, объект", - сказал главврач городской поликлиники Тамерлан Гогичаев.

Скрининги, некоторые виды операций, семейные врачи и даже отделение неотложной медицинской помощи. Теперь врачебные бригады смогут оперативно выезжать к жителям Новой Некрасовки.

Анастасия Мартынова, Матвей Шестаков. "ТВ Центр", Москва.

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