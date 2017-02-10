У Мары Багдасарян нашли еще 22 неоплаченных штрафа

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Мировой суд района Аэропорт назначил Маре Багдасарян очередной штраф в 10 тысяч рублей за неоплаченный штраф прошлым летом. Кроме того, у скандально известной стритрейсершы нашли еще 22 неоплаченных штрафа.

Мировой суд одного из участков района Аэропорт выписал очередную порцию штрафов Маре Багдасарян. На этот раз - на 10 тысяч рублей, за превышение скорости и неоплаченный штраф прошлым летом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мара в суд вновь не приехала. Была информация, что представлять её интересы будет отец, но и он в суде не появился. Тем не менее, дело было рассмотрено, так как Мара ранее оповестила суд, что свою вину признает.

Всего планируется рассмотреть 22 материала. Слушания по поводу штрафов будут идти практически каждый день. 21 марта Савёловский суд рассмотрит иск прокуратуры о пожизненном лишении Мары Багдасарян водительских прав.

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