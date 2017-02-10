Жительница Подмосковья "заказала" жену бывшего мужа

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Подмосковные полицейские задержали женщину, решившую организовать убийство. Жертвой должна была стать новая жена её бывшего мужа. Работу по устранению соперницы злоумышленница оценила в 100 тысяч рублей. И стала искать исполнителя.

В кадре 56-летняя жительница Подмосковья. За кадром - голос наемного рабочего. Можно было бы подумать, что он - к примеру, сантехник или электрик. Но очень быстро становится понятно - ни трубы, ни проводка здесь ни при чем, передает "ТВ Центр".

Женщина ведет себя уверенно. Шутит вместе с собеседником. Оплату - гонорар в 100 тысяч - предлагает в рассрочку. Для начала 15 - вот она передает деньги исполнителю. Этого достаточно, отвечает мужчина, чтобы открыть охоту. Начинается слежка.

Где живет - вот в этом доме. Каким маршрутом добирается до работы - на электричке едет в соседний город. Изучены все детали. Выбрано время. Криминальный детектив близится к развязке. Но, по законам жанра, все не так, как кажется. В роли наёмного убийцы - сотрудник уголовного розыска.

"Оперативниками была проведена инсценировка убийства с фотофиксацией якобы трупа потерпевшей для последующей демонстрации заказчице в подтверждение выполненной работы. При проведении мероприятий женщина встретилась с исполнителем убийства и получила личные вещи потерпевшей в качестве доказательств якобы совершенного убийства", - заявила лфициальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она так и не написала убийство, причиной которого, как выяснили следователи, оказалась безответная любовь. Бывший муж ушел к другой и оставил её с ребенком на руках. С таким ударом собственница не смирилась. И этот путь привел её за решетку. Женщине предъявлено обвинение. В ближайшее время состоится суд.

Михаил Шекоян, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

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