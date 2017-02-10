Около 100 компаний примут участие в фестивале "Московская масленица"

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Фестиваль "Московская масленица", который стартует в российской столице 17 февраля, пройдёт на 29 площадках. Всего в нем примут участие около 100 компаний.

Столица в этом году проводит зиму раньше календаря на два дня. Фестиваль "Московская масленица" начнётся уже в конце следующей неделе и впервые пройдёт 10 дней. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас выбирают тех, кто и чем будет угощать москвичей и гостей столицы на одном из самых вкусных праздников. Заявки уже подали более 300 желающих. И вот теперь экспертам предстоит отобрать 25 лучших рестораторов и порядка 70 торговых предприятий, которые разместятся в праздничных шале с 17 по 26 февраля. Критерии серьёзные.

"Есть такие параметры, как цена, потому что нижний, скажем так, диапазон товара, который должен быть представлен, должен начинаться с 50 рублей, ну и качество должно быть соответствующим. При этом, приветствуются исключительно те товары, которые были сделаны либо своими руками, ну и само собой, они должны быть произведены на территории Российской Федерации", - сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Фестиваль развернётся на 11 площадках в центре города, а ещё в столичных парках. Будут не только сытно кормить, а ещё и вовсю развлекать. Одно из самых ярких зрелищ пройдёт на площади Революции. Актёры сейчас к нему активно готовятся и уже на сцене под открытым небом представят зрителям много забавных историй, шуток и конечно же фольклора, причём как русского, так и европейского.