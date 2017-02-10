Ансамбль народного танца Игоря Моисеева отмечает юбилей

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Вот уже 80 лет Ансамблю Игоря Моисеева рукоплещут в десятках стран на всех континентах! На выступлениях всегда аншлаги. Юбилей артисты легендарного ансамбля отмечают, как и положено, на сцене. В программе лучшие танцы, поставленные как самим мастером, так и его учениками.

В юбилейный вечер ансамбля имени Игоря Моисеева в зале полный аншлаг, передает "ТВ Центр".

"Половецкие пляски" на музыку Бородина ансамбль впервые представил в 1971 году на гастролях в Париже. После оглушительного успеха номер стал визитной карточкой коллектива. Впрочем, к воплощению всех своих художественных замыслов великий балетмейстер Игорь Моисеев подходил с полной самоотдачей.

Программа юбилейного концерта - сложная и насыщенная. В нее вошли лучшие постановки Игоря Моисеева, признанные мировой классикой и восстановленные специально к памятной дате ансамбля. Но не обошлось и без сюрпризов. Увидеть их можно уже в пятницу на сцене концертного зала имени Чайковского.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Иван Перминов, "ТВ Центр", Москва.

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