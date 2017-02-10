Марк Захаров заступился за нахамившего пешеходу директора "Ленкома"

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Столичная полиция разбирается в инциденте на тротуаре возле театра "Ленком". Накануне в интернете появилось видео, на котором внедорожник директора театра Марка Варшавера стоит на тротуаре на Малой Дмитровке, а сам владелец оскорбляет снимающего его молодого человека и даже угрожает сдать его в полицию.

При свете дня тротуар перед "Ленкомом" выглядит вполне себе вместительным. Есть где спокойно пройти, а если нужно, и проехать. Хотя многие жалуются, отмечает "ТВ Центр".

События четверга здесь предпочитают не вспоминать. Большой джип перегородил почти весть тротуар. Оставшееся свободное место загораживает открывшаяся пассажирская дверь, из которой выглядывает ругающийся человек.

— Отойди, пожалуйста, сопляк!

— Почему?

— Сопляк, отойди!

— Но это вообще-то тротуар! А вы кто?

— Я Петя!

Юный Костя не подозревал, что под псевдонимом "Петя" скрывается директор знаменитого театра Марк Борисович Варшавер. Все происходящее дальше скрывает покров ночи. Но истошные крики не дают успокоиться.

— Отпустите!

— Как тебе не стыдно! Ты - молодой человек, а ведешь себя, как последний подонок! И ничтожный, несчастный мальчик. Больной. Лечись!

Свое видео Константин тут же выложил в сеть. Просмотров - масса. ГИБДД - в курсе. У театра тоже после досадного инцидента проблемы, по словам все того же Марка Борисовича.

"Это тротуар! Мало того, приехали из ГАИ, оштрафовали моего водителя, он заплатил штраф даже. Мы согласны, да, это правильно, на тротуар нельзя заезжать вообще. Но артиста-то как забрать? Конечно, мы будем подъезжать, потому что у нас пожилые люди в возрасте. И они не могут далеко ходить. Почему нельзя на минутку подъехать, взять человека - Броневой, Захаров", - возмущается Варшавер.

Марк Анатольевич тоже в курсе происходящего. Он действительно защищает собственного директора. Объясняет, как тяжело бывает порой попросту разгрузиться у входа в здание.

"Дело в том, что у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот, поэтому, когда возвращается театр из гастролей и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар", - оправдывается Захаров.

Увы, но тот же автомобиль, не дававший прохода Константину, давно фигурирует в соцсетях. В частности, как пример виртуозного вождения по трамвайным путям.

Чем закончится эта скандальная история, сказать сложно. Но то, что Константина в "Ленкоме", никогда не забудут - это точно.

Ольга Стрельцова, Юлия Степина. "ТВ Центр", Москва.