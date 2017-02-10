СМИ: почти все подлодки британского флота вышли из строя

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Практически все боевые подводные лодки Соединенного королевства вышли из строя. Несколько из них уже находятся на ремонте. Таким образом, впервые за десятки лет флот Великобритании остался без боевых субмарин. Отмечается, что оборонное ведомство скрывает этот факт от Терезы Мэй.

Большинство британских подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", находятся в нерабочем состоянии. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на издание The Sun.

В настоящее время некоторые субмарины уже ремонтируют. Одна подлодка типа Astute находится на испытаниях в море, однако она тоже не скоро приступит к полноценной работе.

Таким образом, впервые за много лет Великобритания осталась без боевых субмарин. "В таком положении невозможно реагировать на действия российских подлодок в Северном море", - пишет местное издание.

По информации британских СМИ, руководство оборонных ведомств до сих пор скрывает этот факт от премьер-министра страны Терезы Мэй.

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