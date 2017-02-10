В подмосковном санатории отравились 13 детей

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Сотрудники СКР по Подмосковью проводят проверку информации об отравлении 13 детей в санатории во Фрязине. Пострадавшие были госпитализированы. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести в больницах Фрязина и Монина.

В санатории подмосковного Фрязина отравились 13 детей. Сейчас они госпитализированы, пишет "МИР24".

По словам сотрудника пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести в больницах Фрязина и Монина. Там дети пробудут около пяти дней. "Медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме, в настоящее время пациенты находятся под бдительным контролем медицинских работников", - подчеркнули в пресс-службе.

По факту произошедшего подмосковные правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.