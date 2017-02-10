В Дмитрове сбивший женщину водитель увез ее в неизвестном направлении

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В подмосковном Дмитрове водитель иномарки сбил женщину на дороге, после чего увез ее в неизвестном направлении. По данным источника в правоохранительных органах, в настоящее время полиция разыскивает автомобиль.

В Дмитрове водитель иномарки сбил женщину на проезжей части и увез пострадавшую в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В городе Дмитров водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть. Водитель увез пострадавшую в неизвестном направлении, полиция разыскивает автомобиль", - сказал он.

Официального подтверждения происшествия пока нет. В пресс-службе ГУ МВД Московской области сообщили, что проверяют данную информацию.

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